Подозреваемому в терактах в Брюсселе и Париже предъявили обвинение

Об этом пишет Новая газета со ссылкой на The Wall Street Journal.

38-летнего Абдерамана Амеруда обвиняют в связях с террористической группировкой, которая организовала предотвращенные атаки в Париже.

Сообщается, что в 2005 году Амеруд был приговорен к семи годам тюрьмы во Франции за подготовку в составе «Аль-Каиды», покушения на афганского военачальника Ахмада Шах Масуда. Он был убит 9 сентября 2001 года двумя боевиками, представившимися журналистами.

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Амеруда арестовали в пятницу, 25 марта во время полицейского рейда. Во время задержания он был со своей дочерью и отказывался подчиниться полиции. Тогда сотрудники правоохранительных органов, увидев у него рюкзак, выстрелили ему в ногу. По словам представителя прокуратуры, в доме у задержанного прошли обыски, однако оружия и взрывчатки там не было.

Амеруда задержали в рамках расследования, связанного с арестом во Франции предполагаемого террориста Реда Крике. Полицейский рейд с 24 на 25 марта был продолжением спецоперации. За сутки полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к террористам.

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Как ранее сообщал УНИАН, в результате ряда терактов в Брюсселе 23 марта 2016 года пострадали более 300 человек, погибли – более 30. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.