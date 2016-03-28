В Брюсселе идентифицированы тела 28 погибших во время терактов
Бельгийские следователи идентифицировали тела 28 человек, которые погибли во время терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта.
Об этом заявил представитель бельгийской прокуратуры, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Soir.
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Всего во время терактов погиб 31 человек, включая трех террористов. Имена нападавших уже известны. Прокуратура ждет результатов анализа ДНК еще троих погибших.
В настоящее время опознаны 15 погибших в аэропорту Завентем. Шесть из них – граждане Бельгии, еще девять имеют гражданство других государств: США, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция и Китай.
Кроме того, официально идентифицированы тела 13 погибших на станции метро Мальбек. Десять из них - граждане Бельгии, еще трое – итальянец, швед и британец.
Государственный департамент США вчера официально подтвердил гибль четверых американцев во время нападений в Брюсселе.