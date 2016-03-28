Только "стратегические интересы": Керри заявил, что Россия не является союзником США в Сирии

12:48, 28 марта 2016
Мир
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Секретарь Государственного департамента США Джон Керри заявляет, что Российская Федерация не является союзником Соединенных Штатов в Сирии.

REUTERS

Об этом Керри сказал в интервью телеканалу CBS News.

В частности, отвечая на вопрос, является ли Россия союзником в Сирии, Керри сказал, что "нет", но одновременно отметил, что РФ является страной, которая помогает США в определенных делах, имеющих отношение к "стратегическим интересам" Соединенных Штатов.

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"Россия способствовала достижению соглашения по ядерной программе Ирана. Россия помогла избавиться от химического оружия в Сирии. Сейчас Россия помогает прекратить боевые действия (в Сирии). И если Россия действительно может помочь, чтобы повлиять на политический переходный период, то это все отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов", - заявил Керри.

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Керри, который на прошлой неделе посетил Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками, сказал, что россияне "не сторонники Асада (президента Сирии)".

Путин поддерживал Асада, обеспечивая военную поддержку его режима, но объявил ранее в марте о начале вывода российских сил из Сирии.

Керри, отвечая на вопрос, получила ли Россия лучшую позицию на Ближнем Востоке, заявил, что такая идея звучит смешно.

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