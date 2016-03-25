США предложили Бельгии помощь с обменом информацией по терактам

В частности, как сообщает Deutsche welle, США будут помогать Бельгии с координацией обмена информацией по терроризму.

По словам Керри, Вашингтон предложил правительству Бельгии "все необходимое" для расследования терактов 22 марта. "Мы особенно будем работать с ними, чтобы помочь в координации потоков информации", - цитирует госсекретаря США информагентство Reuters.

Также сообщается, что после встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем Керри выразил соболезнования жертвам терактов, и сообщил, что среди них были и американцы. Он не сообщил точное число погибших граждан США, однако источники агентства AP в правительстве США сообщали о гибели двух американцев.

Читайте такжеКерри обвинил "Исламское государство" в геноциде и преступлениях против человечностиТакже Керри подчеркнул, что мир не отступит от своей борьбы с "Исламским государством", которая взяла на себя ответственность за теракты в Брюсселе, до полного уничтожения этой террористической организации.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что братья Халид и Брахим Бакрауи, которые принимали участие в нападениях в Брюсселе, находились в списке террористов, составленном властями США.

Как ранее сообщал УНИАН, в результате ряда терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года пострадали более 300 человек, погибли – более 30.