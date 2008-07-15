НАТО ставит под вопрос роль России как миротворца в Грузии

НАТО выразило обеспокоенность в связи с полетом российских самолетов над территорией Южной Осетии. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя пресс-службы альянса Джеймса Аппатурая. Он отметил, что НАТО ставит под вопрос роль Москвы в качестве миротворца и посредника в переговорах между Тбилиси и сепаратистами. Генсек НАТО призвал все стороны, в том числе и Россию, поддерживать территориальную целостность Грузии в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.