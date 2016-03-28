Штайнмайер: скопление беженцев в Греции привело к гуманитарному бедствию

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что скопление беженцев в Греции после закрытия так называемого "балканского коридора" привело к гуманитарному бедствию, сообщает Deutsche Welle.

"В Центральную Европу прибывают все меньше беженцев, потому что они вынуждены оставаться в Греции. В этой стране возникло гуманитарное бедствие", - заявил Штайнмайер в интервью Berliner Morgenpost, опубликованном на сайте газеты в понедельник, 28 марта.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, для стран Европы неприемлемо "избавляться от проблем, ставя при этом в затруднительное положение своих европейских партнеров".

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В то же время Штайнмайер выступил в поддержку соглашения Евросоюза с Турцией, без которого, по его словам, на греческо-македонской границе скопились бы 100 тысяч человек, "пытающихся выживать" в антисанитарных условиях.

"Поэтому ориентация на внешние границы Европы, соглашение с Турцией и поддержка Греции - это верный путь", - добавил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, так называемый "балканский маршрут" для мигрантов был окончательно закрыт в конце февраля 2016 года, что, в свою очередь, создало немало проблем для Греции. Только в течение 20 марта в Грецию прибыли почти 900 мигрантов.