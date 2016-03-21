В Грецию за последние сутки прибыли почти 900 мигрантов

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя греческих властей, число прибывших в страну за последние сутки достигло почти 900 человек. Известно о гибели по меньшей мере двух детей, которые были среди мигрантов, пытавшихся пересечь Эгейское море.

Греческие пограничники после погони у берегов острова Хиос арестовали двух судовладельцев, подозреваемых в незаконной перевозке людей.

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Согласно договоренностям между ЕС и Турцией, которые вступили в силу в полночь, все мигранты, которым будет отказано в убежище в Греции, будут депортироваться обратно в Турцию.

Тем временем министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер заявила, что после закрытия границ балканскими странами Евросоюз должен теперь заняться укреплением границы между Турцией и Болгарией. По ее словам, Европа должна стать крепостью.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году по Средиземному морю в Европу прибыли около 1,5 млн нелегальных мигрантов.

С начала этого года в Европу по Средиземному морю прибыли почти 155 тыс. мигрантов и беженцев, при этом 467 человек погибли или пропали без вести.

На сегодняшний день в Турции находится 2,7 млн беженцев, в Греции - около 46 тыс. беженцев.