В Брюсселе демонстрацию ультраправых разогнали водометами (фоторепортаж, видео)

Полиция Брюсселя применила водометы против ультраправых активистов, помешавших акции памяти жертв теракта.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на BBC.

Столкновение произошло на площади Ла Бурс, куда приносят цветы в память о жертвах взрывов в аэропорту и метро Брюсселя.

Ультраправые активисты кричали на мусульманок в толпе, а также вскидывали руки в нацистских приветствиях.

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По данным De Standaard, на площадь пришло около 450 футбольных фанатов в черной одежде, некоторые активисты закрыли лица шапками и шарфами. Фанаты скандировали слоган «Хулиганы Бельгии. Это наш дом».

Взрывы в метро и аэропорту Брюсселя произошли 22 марта 2016 года. По последним данным, в результате терактов погибли 28 человек. «Марш против страха», запланированный на воскресенье, был отменен властями, чтобы не отвлекать полицейских от расследования терактов.

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