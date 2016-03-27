"Последний шанс": КНДР продемонстрировала в видеоролике, как уничтожит США ядерным ударом

Об этом передает "112 Украина" со ссылкой на New York Times.

В ролике под названием "Последний шанс" описывается история взаимоотношений США и КНДР и демонстрируются возможности северокорейской армии. Видео завершается пуском баллистической ракеты, которая якобы падает на Вашингтон, и кадрами горящего флага США.

В случае провокаций со стороны США "мы без колебаний нанесем превентивный ядерный удар", говорится в субтитрах к видео.

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Ранее центральная газета КНДР "Нодон синмун" предупредила, что Пхеньян "одним ударом подорвет все цитадели противника, если обнаружатся малейшие признаки намерения США и Южной Кореи провести спецоперацию с целью нарушения суверенитета народной республики".