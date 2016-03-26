Сирийская власть пообещала восстановить древнюю Пальмиру, разрушенную ИГИЛ

Об этом заявил глава сирийского департамента по защите исторического наследия Мамун Абделькарим в беседе с Reuters, сообщает РБК.

Он рассказал, что рассчитывает, что Пальмира будет возвращена под контроль властей в течение нескольких дней, так как правительственные войска добились значительных успехов в западной и северной частях города, и пообещал восстановить памятники римской эпохи «как послание против терроризма».

Ранее боевики ИГ взорвали храмы храмы Баал Шамин и Бел, а также погребальные башни и триумфальную арку, возраст которой составлял более 1,8 тыс. лет.

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Несмотря на это, по словам Абделькарима, многие элементы еще сохранились, в том числе и стены вокруг храма Бел, амфитеатр и др. Тем не менее оценить реальный размер ущерба невозможно, пока команда специалистов не вошла в город, добавил он. «Мы принесем жизнь обратно в Пальмиру», — заключил Абделькарим.

Ранее Reuters со ссылкой на государственные СМИ САР сообщило, что сирийская армия, выбив боевиков из древней крепости Пальмиры, полностью взяла под свой контроль район Аль-Амирия (в трех километрах к северу от древней Пальмиры).

Античная Пальмира, древний памятник, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находилась под контролем боевиков ИГИЛ с мая 2015 года. 24 марта сирийской армии удалось войти в город.