Количество пострадавших во время терактов в Брюсселе выросла до 316 человек
Количество пострадавших во время терактов в аэропорту и метро Брюсселя увеличилось до 316 человек, 121 человек до сих пор находится в больнице, из них 63 - в отделении интенсивной терапии.
Как передает Газета.ру, об этом сообщило министерство здравоохранения Бельгии. "22 марта 316 пострадавших были доставлены в 25 университетских и региональных бельгийских больниц и в ожоговые центры", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации министерства, 121 раненый по-прежнему находится в больнице, они были распределены по 48 бельгийским и двум французским больницам.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва, при которых погибли 32 человека. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Напомним, ранее сообщалось о 300 пострадавших, половина из которых находилась в больницах.