Количество пострадавших во время терактов в Брюсселе выросла до 316 человек

Как передает Газета.ру, об этом сообщило министерство здравоохранения Бельгии. "22 марта 316 пострадавших были доставлены в 25 университетских и региональных бельгийских больниц и в ожоговые центры", - говорится в сообщении ведомства.

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По информации министерства, 121 раненый по-прежнему находится в больнице, они были распределены по 48 бельгийским и двум французским больницам.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошло три взрыва, при которых погибли 32 человека. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, ранее сообщалось о 300 пострадавших, половина из которых находилась в больницах.