Появилось шокирующее видео последствий взрыва в аэропорту Брюсселя
13:42, 24 марта 2016Мир
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Обнародовано видео последствий теракта в аэропорту Брюсселя.
Два взрыва в аэропорту Брюсселя прогремели 22 марта / @FDuboccage
На кадрах слышны крики и плач людей и видны обломки, которые разбросаны везде.
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Также поражает момент (см. с 01:13 - Ред.), где видно ребенка на полу, который плачет возле тела своей погибшей матери.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.
Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником.
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