Появилось шокирующее видео последствий взрыва в аэропорту Брюсселя

На кадрах слышны крики и плач людей и видны обломки, которые разбросаны везде.

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Также поражает момент (см. с 01:13 - Ред.), где видно ребенка на полу, который плачет возле тела своей погибшей матери.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.

Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником.