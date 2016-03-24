Иракская армия начала операцию по освобождению Мосула от "Исламского государства"

Позиции "Исламского государства" подверглись артиллерийским обстрелам, в настоящее время иракская армия готовится к наступлению, сообщает kommersant.ru со ссылкой на агентство Fars.

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По состоянию на конец 2015 года правительственная армия Ирака освободила 40% территории, которая находилась под контролем боевиков "Исламского государства". Об этом сообщил глава информцентра при правительстве Ирака Саад аль-Хадиси. "Иракские войска в 2015 году смогли полностью освободить 48% территории, которую с лета 2014 года занимали формирования исламистов", - заявил он. По его словам, особенно важным стало освобождение Рамади.