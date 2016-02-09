Иракская армия захватила районы вокруг города Рамади
Иракские военные восстановили контроль над территорией вокруг западного города Рамади, который ранее захватили боевики экстремистской группировки "Исламское государство".
Иракские военные также сообщили, что совместно с полицией и антитеррористическими силами открыли дорогу, соединяющую Рамади с базой в Хаббании, где дислоцируются силы коалиции под эгидой США, и со столицей Ирака Багдадом, передает радио "Свобода".
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В декабре 2015 года власти Ирака заявили об освобождении Рамади, столицы провинции Анбар, но ежедневные бои с исламистамипродолжались на восточных окраинах города.
Последнее наступление способствует действиям армии в Фаллудже, которую в настоящее время контролируют боевики "Исламского государства", но город окружен иракскими правительственными войсками.
Боевики "Исламского государства" захватили значительные участки территории на севере и западе Ирака в 2014 году, они совершили несколько нападений в последние месяцы в столице, в основном против сил безопасности и шиитов.