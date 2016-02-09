Иракская армия захватила районы вокруг города Рамади

14:42, 09 февраля 2016
Мир
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Иракские военные восстановили контроль над территорией вокруг западного города Рамади, который ранее захватили боевики экстремистской группировки "Исламское государство".

REUTERS

Иракские военные также сообщили, что совместно с полицией и антитеррористическими силами открыли дорогу, соединяющую Рамади с базой в Хаббании, где дислоцируются силы коалиции под эгидой США, и со столицей Ирака Багдадом, передает радио "Свобода".

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В декабре 2015 года власти Ирака заявили об освобождении Рамади, столицы провинции Анбар, но ежедневные бои с исламистамипродолжались на восточных окраинах города.

Последнее наступление способствует действиям армии в Фаллудже, которую в настоящее время контролируют боевики "Исламского государства", но город окружен иракскими правительственными войсками.

Боевики "Исламского государства" захватили значительные участки территории на севере и западе Ирака в 2014 году, они совершили несколько нападений в последние месяцы в столице, в основном против сил безопасности и шиитов.

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