Караджич подаст апелляцию на решение Гаагского трибунала

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters, который цитирует слова адвоката Караджича. Сегодня Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил 70-летнего Радована Караджича к 40 годам заключения по обвинению в геноциде и 9 других обвинениях.

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В частности, судьи признали, что артиллерийские обстрелы при осаде Сараево, которая закончилась в ноябре 1995 года и привела к гибели 10 тыс. человек, не могли происходить без участия Радована Караджича.

Суд также признал уголовную ответственность Караджича в геноциде мусульман в Сребренице, когда в ходе резни 1995 года были уничтожены 8 тыс. мусульманских мужчин и мальчиков.

В то же время суд не возложил на Караджича ответственность по второму обвинению в геноциде против боснийских мусульман и хорватов. В общем Караджича обвиняли по 11 пунктам и ему грозило пожизненное заключение.