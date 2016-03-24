"Таких планов нет": РФ захотела развеять "страшилки" о российских танках в Европе
10:45, 24 марта 2016Мир
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Необходимо прекратить распространение страшилок, что Москва хочет послать танки в Прибалтику, Болгарию или Венгрию.
Антонов отметил, что серьезную угрозу безопасности России представляет терроризм / flickr.com/photos/nothingpersonal
Об этом заявил в интервью телеканалу Deutsche Welle заместитель министра обороны России Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.
"Никто не намеревается это делать. Таких планов нет. Россия не хочет войны. Это просто смешно, что Россия собирается воевать", — заявил он.
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При этом Антонов отметил, что серьезную угрозу безопасности России представляет терроризм. "Мы делаем все, чтобы это не распространилось на Россию и на пространство дружественных нам стран", — сказал он.
Напомним, ранее Россия заявляла, что никогда не представляла угрозу для США и никогда не будет ее представлять.
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