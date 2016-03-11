Российский МИД призвал Америку не бояться России

Так прокомментировала журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высказывания некоторых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США, которые в предвыборных речах называют Россию угрозой, передает Би-би-си.

Читайте такжеОбама продлил действие санкций против России из-за ее агрессии в Украине

"Здесь может быть вопрос в том, что не все знают, где находится Россия и США. Может, они считают, что мы где-то на границе и сильно угрожаем. Может быть, в этом проблема, почему они все время раскручивают эту карту", – сказала представитель МИДа России.

По словам Марии Захаровой, ей хочется узнать у американцев, могут ли они во время президентской кампании обойтись без упоминания России. "Ребята, давайте как-нибудь сами, без нас", - добавила она.

Представитель МИДа РФ не стала уточнять, чьи именно комментарии имеет в виду. С критикой России часто выступает Хиллари Клинтон, лидирующая в гонке за право баллотироваться в президенты от Демократической партии.

В то же время ее потенциальный конкурент, миллиардер Дональд Трамп, считающийся фаворитом в борьбе за право выдвинуться в президенты от Республиканской партии, заявлял, что выступает за нормализацию отношений с Россией и ее руководством.