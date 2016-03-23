В Аризоне на праймериз победили Клинтон и Трамп

По результатам праймериз в Аризоне, жители американского штата больше всего поддерживают Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Отмечается, что оба кандидата на участие в президентской гонке получили большую долю голосов, чем ожидалось, по сравнению с их ближайшими соперниками - Берни Сандерсом и Тедом Крузом.

"В Аризоне более крупная победа, чем ожидалось. Спасибо, я никогда не забуду", - написал Трамп в своем Twitter.

Much bigger win than anticipated in Arizona. Thank you, I will never forget! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2016

В своей речи во вторник Клинтон вспомнила о серии терактов в Брюсселе, которые унесли жизни более 30 человек во вторник. Она добавила, явно отсылая к Дональду Трампу, что Америке нужен сильный, умный, надежный лидер - а не тот, кто будет усиливать в людях страх.

Также отмечается, что обе партии проводят кокусы в штате Юта, демократы проводят внутрипартийные выборы еще и в Айдахо. Явка была столь высока, что некоторым людям пришлось ждать около двух часов, чтобы проголосовать, а в Айдахо организаторы вынуждены были открыть дополнительное место для голосования, чтобы принять тысячи людей, пришедших на голосование.