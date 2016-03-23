В Баварии задержаны трое подозреваемых в причастности к терактам в Бельгии - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

"Полиция задержала на шоссе Мюнхен Зальцбург трех косоваров, которые могут иметь связь с террористической сетью", - сообщает СМИ со ссылкой на пресс-секретаря баварского земельного управления криминальной полиции.

Подозреваемые приехали из Брюсселя на зарегистрированном в Бельгии автомобиле. Доказательства их связи с терактами в Брюсселе пока не приводятся, подчеркнул пресс-секретарь. Следствие открыто "по подозрению в подготовке серьезного правонарушения против государства".

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Внимание полиции на данных лиц обратил аноним, написавший об этом правоохранителям на их адрес в Интернете. В своем сообщении, отправленном в понедельник вечером, он сообщил баварской полиции о запланированной террористической атаке и указал данные двух косовских албанцев, путешествующих на Mercedes серебристого цвета.

Как сообщает Reuters, они были задержаны еще до того, как произошли взрывы в Брюсселе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.