EADS уверен, что снова выиграет рекордный тендер для армии США

Главный исполнительный директор европейского аэрокосмического концерна EADS Луи Галлуа уверен, что его компания в сотрудничестве с американской Northrop Grumman Corp. сможет и во второй раз выиграть тендер на поставку Военно-воздушным силам США самолетов-заправщиков, передает Associated Press. "Мы получим этот контракт, потому что наши самолеты лучше",- заявил Л.Галлуа журналистам.

Напомним, 9 июля с.г. Министерство обороны США официально объявило о повторном проведении конкурса на поставку Военно-воздушным силам страны масштабной партии самолетов-заправщиков. Контракт, предоставленный альянсу европейского аэрокосмического концерна EADS с американской компанией Northrop Grumman, был аннулирован. Окончательного победителя конкурса Пентагон планирует определить до конца 2008г. При этом контроль за ходом конкурса передается от американских ВВС заместителю министра обороны по приобретениям, технологии и логистике Джону Янгу.

За получение многомиллиардного контракта на поставку авиазаправщиков ведут борьбу американская самолетостроительная корпорация Boeing (регулярный подрядчик Пентагона) и консорциум EADS (материнская компания авиастроительной компании Airbus) - Northrop Grumman. 1 марта с.г. контракт был присужден консорциуму, что стало настоящим ударом для Boeing. Компания опротестовала решение ВВС, после чего сторону Boeing приняло правительство США - в прошлом месяце Главное бюджетно-контрольное управление Соединенных Штатов (GAO) рекомендовало возобновить переговоры с претендентами на контракт и рассмотреть обновленные предложения компаний.

Контракт на поставку для американских ВВС 179 самолетов-авиазаправщиков обещает стать одной из крупнейших сделок в мировом авиастроении. Его стоимость оценивается приблизительно в 35 млрд долл.

РосБизнесКонсалтинг