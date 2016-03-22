В РФ своеобразно прокомментировали теракты в Брюсселе: вспомнили НАТО и "двойные стандарты"

13:02, 22 марта 2016
Мир
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В России уже успели прокомментировать сегодняшнюю серию терактов в Бельгии.

аэропорт, Брюссель, взрыв / twitter.com/XHNews

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков в своей странице в Twitter раскритиковал генсека НАТО Столтенберга.

"Пока Столтенберг, себя не помня, сражается с мнимой российской угрозой и размещает войска в Латвии, у него под носом, в Брюсселе, взрывают людей", - отметил он.

Кроме того, Пушков выразил свои соболезнования родственникам погибших в Брюсселе.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что "мы сегодня приходим к очень печальным итогам политики "двойных стандартов" в этой сфере".

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"Нельзя делить террористов на хороших и плохих", — заявила она одному из российских телеканалов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения. Позже взрывы произошли в метрополитене Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.

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