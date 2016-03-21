Новая версия: причиной крушения Boeing в Ростове мог стать замерзший руль - СМИ
Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, потерпевший крушение в аэропорту Ростова-на-Дону, мог упасть из-за замерзшего руля высоты.
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По словам собеседника издания, пилоты пытались «вытянуть» самолет, однако им не хватило времени и сил, чтобы сдвинуть на себя руль. Скорее всего, штурвал просто замерз, отметил источник.
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Руль высоты позволяет управлять судном относительно поперечной оси. Обычно является частью хвостового оперения самолета.
Аналогичная ситуация, по мнению экспертов Росавиации, возникла в Казани в 2013 году.
Особое мнение по поводу причин катастрофы тогда высказывали специалисты агентства. Их мнение было опубликовано и на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
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На записи с "черного ящика" казанского Boeing хорошо было слышно, как первый командир говорит: "Что такое? Что такое?". При этом данные другого самописца зафиксировали его попытки дергать штурвал "на себя".
Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 55 пассажиров (44 гражданина России, 8 Украины, 2 Индии, 1 Узбекистана) и 7 членов экипажа (2 гражданина Испании, 1 России, 1 Кипра, 1 Колумбии, 1 Киргизии, 1 Сейшельских островов). Все они погибли.