Российское посольство в Лондоне ответило Financial Times на критику операции в Сирии

Он в своем письме отметил, что в замечаниях издания проигнорирован тот факт, что ввод войск РФ помог сформировать Международную группу поддержки Сирии и запустить межсирийские переговоры в Женеве, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского посольства заявил, что президент РФ Владимир Путин в своей речи в минувший четверг ответил на все вопросы относительно вывода основной части российской группировки из Сирии, который положительно был воспринят мировой общественностью.

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"Похоже, что основное упущение ваших аргументов — в нежелании признать простой факт того, что сирийский народ устал от войны и жаждет мира. Они готовы пересмотреть ситуацию, основываясь на опыте предыдущих пяти лет, тем более что изначальные ожидания обоих сторон были разрушены ливийским прецедентом, одобренным Западом", — считает Шлыков.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.