В России уволили директора Госархива, который разоблачил фальсификацию истории

Сначала Сергей Мироненко заявил, что покинул должность директора Государственного архива России по собственному желанию. Затем, как пишет Радио Свобода уточнил, решение о его увольнении было «коллективным».

Как сказал историк, который останется в Госархиве уже как его научный руководитель, история с критикой его деятельности со стороны министра культуры России Владимира Мединского «не была решающей» для решения об отставке. Но Мироненко при этом подчеркнул, что «навевать золотой сон» и заниматься мифологизацией истории – это «не его специальность».

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Доктор исторических наук, профессор Сергей Мироненко возглавлял Государственный архив России почти четверть века, от самого его создания в 1992 году. Собственно, именно создание этого заведения произошло на волне открытости, которая наступила после распада Советского Союза.

Но в 2015 году Мироненко подвергся критике, в частности со стороны министра культуры, когда несколько раз выступил с разоблачением известной советской героической истории со времен Второй мировой войны, или, как до сих пор называют в России ее советско-немецкую часть, «Великой Отечественной». Речь идет о так называемых «28 панфиловцах».

Как отмечается, разоблачила выдуманную советскими пропагандистами историю еще Главная военная прокуратура СССР в 1948 году, но об этом мало кому было известно. Мироненко в нескольких публичных выступлениях напомнил о том документе и опубликовал его на сайте Госархива.

Сначала, в июне 2015-го, рассказ Мироненко, что «28 панфиловцев» вообще не существовало, вызвал фурор – и неприятие многих участников – на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве.

Позже внимание привлекло интервью историка, в котором он прямо заявил: «Это не миф, а фальсификация, давайте будем называть вещи своими именами. Фальсификация рано или поздно всегда будет разоблачена. Тот, кто занимается фальсификациями, должен понимать: 10, 20, 30, 100 лет... Но история – такая «страшная» наука. Вообще задача истории, если сказать коротко, – это поиск истины». «История и пропаганда – это разные вещи», – подчеркнул он.

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Известная в советские времена легенда утверждала: 28 бойцов дивизии под командованием генерала-майора Ивана Панфилова во время обороны Москвы осенью 1941 года в бою под российской столицей остановили наступление более 50 танков немецких нацистов, 18 из них уничтожили и все при этом героически погибли. Рассказ об этом раскрутила военная газета «Красная звезда». Позже газета опубликовала и все 28 имен. В конце их посмертно наградили званиями Героев Советского Союза. Но «погибшие», узнав из прессы о награде, начали обращаться по свои звезды... «Когда 6 из тех 28, что лежат якобы в могиле у разъезда Дубосеково, появились живыми, как могла советская власть не выяснить, что происходит: вы же должны лежать в земле, а вы появились», – говорит Мироненко.

Как напоминает историк, за выяснение дела взялись правоохранительные органы, и в конце главный военный прокурор СССР составил отчет: вся история о «28 панфиловцах» выдумана, их подвига не было, и все это выдумка корреспондентов армейской газеты.

Кроме того, один из названных погибшими и награжденных званием Героя на самом деле дважды побывал в немецком плену и оба раза служил там в немецкой полиции, так что после его ареста и обвинения в измене Родины его пришлось лишать этого звания. Собственно, этот случай и стал главным поводом для расследования.

При этом Мироненко подчеркивает: то, что вымыслом оказалось это конкретное повествование, никак не умаляет истинного подвига многих бойцов «панфиловской» дивизии при обороне Москвы. По данным расследования, 16 немецких танков уничтожил тогда весь полк, а не одни лишь вымышленные 28 героев – но, скажем, из состава 4-й роты, к которой должны были принадлежать те 28, погибли в бою на самом деле значительно больше людей – около ста.

Впоследствии, интервью Мироненко вызвало возмущение министра культуры России Владимира Мединского. Вспомнив о еще двух традиционных героическиих советских сказаний времен той войны, что, как выяснилось позже, были идеологическими подлогами, министр заявил: «Думаю, что к эпическим советским героям – и к молодогвардейцам, и к панфиловцам и Зое (Космодемьянской – УНИАН) – надо относиться так, как в церкви относятся к канонизированным святым». «Этими копаниями вокруг 28 панфиловцев нас соблазняют, пытаются исказить святые для нас вещи, хотят, чтобы мы предали память и дела наших предков» – так Мединский прокомментировал поиски правды в интервью государственной «Российской газете».

Отдельно министр, комментируя выступления директора Госархива, заявлял, что руководитель архива не должен быть писателем, журналистом или борцом с историческими фальсификациями, и подчеркивал, имея в виду Мироненко: «Если есть желание сменить профессию – мы это поймем».

Согласно сообщению, даже документы не способны развеять мифы и фальсификации. В России продолжают снимать новый художественный фильм «28 панфиловцев» – этот проект выиграл грант от Министерства культуры России на 30 миллионов рублей – половину от официально планируемого сметы. Фильм снимают уже несколько лет, его выход на экраны уже не раз откладывали; сейчас обещают выпустить его уже в этом году. Авторы его отвергают обвинения, что участвуют в фальсификации истории.