Премьер Турции предложил лишить неприкосновенности депутатов парламента

Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее прокуратура Турции направила в парламент страны представление о лишении депутатской неприкосновенности пятерых депутатов от прокурдской Партии демократии народов, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг за их связь с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

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"Раз вы нам бросили вызов, то я тоже бросаю вызов. Если рассматривать все запросы о лишении депутатской неприкосновенности, то это займет четыре-пять месяцев. Давайте добавим в конституцию временную поправку, которая отменила бы депутатскую неприкосновенность для депутатов от всех партий", - завил Давутоглу на заседании Конфедерации малого бизнеса и предпринимательства в Анкаре в четверг.

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"Пусть за свои действия ответят депутаты от всех парламентских партий. Наша партия всегда готова дать отчет. Жду ответа от партий", - добавил он.