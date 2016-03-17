Латвия выслала в РФ журналиста пропагандистского канала Russia Today

Журналиста выдворили из Латвии в Россию в связи с тем, что он приехал на машине и отправить его на ней на родину не представлялось возможным, сказал министр внутренних дел Рихард Козловскис, передает Би-би-си.

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Грэма Филлипса также внесли в список лиц, въезд которых в Латвию нежелателен. Такое решение власти приняли по рекомендации правоохранительных органов. Въезд ему запретили на 3 года.

Сам Грэм Филлипс уже выложил в интернет несколько видеороликов со своими комментариями к случившемуся. По его мнению, депортация продиктована политическими причинами. Журналист считает, что властям не понравились его вопросы участникам шествия легионеров, которое состоялось 16 марта. Вчера Грэм Филлипс, аккредитовавшийся как независимый журналист, пытался выяснить у участников мероприятия, "почему они хотят чтить память нацистов и фашистов". Филлипс также интересовался у собравшихся, на какой стороне воевали легионеры и не была ли этой стороной нацистская Германия. При этом он говорил исключительно по-русски. В итоге полиция задержала журналиста.

Грэм Филлипс стал известен как внештатный корреспондент, сотрудничающий с проссийскими пропагандистскими телеканалами Russia Today и "Звезда". Большинство репортажей он снял в зоне АТО на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года СБУ задержала Грэма Филлипса и приняла решение о его выдворении из Украины с запретом въезда на 3 года.