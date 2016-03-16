В Кремле не знают, во сколько России обошлась почти полугодовая военная операция в Сирии

"Нет, не поступала", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступала ли в Кремль информация о стоимости операции в Сирии, передает РИА Новости.

На вопрос, совпадает ли это с данными Кремля, Песков сказал: "Нет, не совпадает. Наверное, вам лучше узнать у этого уважаемого издания, откуда им известно о таких тратах".

Читайте такжеРоссия вывела из Сирии почти половину своих самолетов - Reuters

Напомним, вчера РБК сообщило, что Россия могла потратить на операцию в Сирии 38 миллиардов рублей (546 миллионов долларов), а с начала операции расходы на нее могли вырасти почти в полтора раза.