СМИ подсчитали расходы России на операцию в Сирии: $546 миллионов

Об этом свидетельствуют данные, которые раскрывало Минобороны, и оценки экспертов, передает РБК.

На конец октября 2015 года стоимость одного дня операции составляла около 156,3 млн руб. (или порядка $2,5 млн по курсу на тот момент), подсчитывало издание. При расчетах учитывались траты на боевые вылеты, зарплаты и суточное содержание военных, доставку грузов, а также расходы на транспорт.

С начала кампании группировка российских войск выросла с 50 до 70 самолетов, на аэродроме Хмеймим появились новейшие Су-35 и был развернут корпус войсковых ПВО, включая С-400.

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"Все это могло увеличить стоимость одного дня операции примерно до 230 млн руб. ($3,3 млн по среднему курсу с начала операции). Общие расходы на операцию в Сирии можно оценить, таким образом, в 38,4 млрд руб. (или около $546 млн)", - следует из подсчетов издания.

Напомним, вечером 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.

Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.