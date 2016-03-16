На предварительных выборах Трамп выиграл в четырех штатах и в одном проиграл

Как сообщает CNN, 15 марта в пяти штатах США прошли праймериз.

В Огайо победу одержал губернатор этого штата Джон Кейсик. Он получил 953 тыс. 846 голосов поддержки (46,8%). Трамп в этом штате занял второе место, набрав 726 тыс. 769 голосов поддержки (35,7%).

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Сенатор от штата Техас Тед Круз набрал 267 тыс. 002 голоса (13,1%), а сенатор от штата Флорида Марко Рубио - 59 тыс. 245 голосов (2,9%).

Во Флориде Трамп набрал 1 млн 075 тыс. 094 голоса поддержки (45,8%), на втором месте Рубио - 635 тыс. 024 голоса (27%).

У Круза третье место - 402 тыс. 479 голосов (17,1%), а Кейсик в этом штате получил 158 тыс. 955 голосов (17,1%).

В штате Северная Каролина Трамп выиграл, набрав 458 тыс. 117 голосов (40.2%). Далее идут Круз - 418 тыс. 628 голосов (36,8%), Кейсик - 144 тыс. 289 голосов (12,7%) и Рубио - 87 тыс. 852 голоса (7,7%).

В Иллинойсе победу снова одержал Трамп с 548 тыс. 528 голосов (38,8%). У Круза 428 тыс. 363 голоса (30,3%), Кейсика - 278 тыс. 244 голоса (19,7%), Рубио - 122 тыс. 206 голосов (8,7%).

В штате Миссури победил Трамп с 382 тыс. 093 голосами (40,8%). У Круза - 380 тыс. 367 голосов (40,6%), Кейсика - 94 тыс. 533 голоса (10,1%), Рубио - 57 тыс. 006 голосов (6,1%).

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоятся 8 ноября.