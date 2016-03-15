Банк Англии подвергся хакерской атаке

Об этом сообщил Банк Англии в ответ на запрос агентства Bloomberg, сделанного в рамках закона о свободе информации, передает kommersant.ru. Компьютерные системы Банка регулярно сталкиваются с киберугрозами, отметили в ведомстве.

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"Банк подвергается изощренным, настойчивым и постоянно совершенствующимся кибератакам из разных источников, и это требует от нас высокой степени бдительности", - отмечается в ответном письме банка. При этом Банк Англии отказался уточнить число кибератак, которым он подвергся, и объем средств, которые выделяются на укрепление кибербезопасности компьютерных систем финансового учреждения.

В письме агентству также отмечается, что любая успешная кибератака "может иметь значительные негативные экономические последствия для самого банка, финансовой системы Великобритании, ее экономики, а также для важнейшей глобальной финансовой инфраструктуры. Вероятность атаки велика, и последствия существенного взлома системы масштабны".