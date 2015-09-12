Хакеры, связанные с ИГ, взломали почту британских министров - СМИ

Хакеры, связанные с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГ), взломали почту нескольких членов кабинета министров Дэвида Камерона, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на данные Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ).

По данным издания, GCHQ в ходе расследования обнаружил, что хакеры, предположительно связанные с исламистами, пытались получить данные министра внутренних дел страны Терезы Мэй. Кроме того, экстремисты могли узнать о том, какие события планируют посетить правительственные чиновники и члены королевской семьи, передает РИА Новости.

Издание подчеркивает, что пока неясно, какой именно информацией успели завладеть злоумышленники, но угрозы для национальной безопасности нет. После случившегося чиновникам рекомендовали усилить меры компьютерной безопасности, в частности, поменять пароли.

Когда именно проводилась кибератака, а также кто стоит за преступлением, издание не сообщает. Однако, по данным газеты, один из исполнителей компьютерной атаки Рейяд Хан (Reyaad Khan) был уничтожен в ходе авиаудара британских ВВС в Сирии.

Ранее сообщалось, что хакер из Бирмингема Джунаид Хуссейн был уничтожен в результате воздушной операции американских ВВС в Сирии в конце августа. Сообщалось, что 20-летний Хуссейн был лидером хакерской группировки CyberCaliphate, относящей себя к радикальной группировке "Исламское государство" (ИГ). По данным СМИ, хакерская группировка, в частности, стояла за взломом аккаунтов Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в Twitter и Youtube.

Группировка "Исламское государство" (ИГ) считается на сегодняшний день одной из самых серьезных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Группировка активно действует в Йемене, странах Северной Африки (в особенности в Ливии).