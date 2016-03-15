Анкара опровергает заявления России о турецких войсках в Сирии
00:28, 15 марта 2016Мир
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Власти Турции опровергают заявления России о том, что турецкие войска находятся на территории Сирии.
Анкара опровергла заявления России о турецких войсках в Сирии / flickr.com/photos/nicokaiser
Об этом со ссылкой на турецких военных сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«14 марта 2016 года некоторые СМИ опубликовали сообщения со ссылкой на заявление «По нашей информации, они [Турция] окапываются в нескольких сотнях метров от границы внутри Сирии» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Эти утверждения не соответствуют действительности», — говорится в заявлении военных.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.
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