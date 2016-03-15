Анкара опровергает заявления России о турецких войсках в Сирии

Об этом со ссылкой на турецких военных сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«14 марта 2016 года некоторые СМИ опубликовали сообщения со ссылкой на заявление «По нашей информации, они [Турция] окапываются в нескольких сотнях метров от границы внутри Сирии» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Эти утверждения не соответствуют действительности», — говорится в заявлении военных.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.