В сирийской оппозиции приветствуют вывод российских войск

Об этом сообщил представитель "Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции" Салим аль-Муслат, передает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Рейтер.

"Если подход к выводу войск будет серьезным, это придаст дополнительный импульс переговорам", - сообщил он.

Делегация от "Высшего комитета", в частности, представляла сирийскую оппозицию на международных переговорах по Сирии в начале февраля.

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"Если это серьезный шаг, то это станет серьезным источником давления на режим [Башара Асада], так как российская поддержка продлевала жизнь режиму. Теперь положение вещей существенно изменится", - сказал аль-Муслат.

Как сообщал УНИАН ранее, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта. Путин надеется, что начало вывода российских войск из Сирии станет хорошим стимулом для переговорного процесса политических сил этой страны.