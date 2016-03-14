The Washington Post: Падение цен на энергоносители влечет за собой протесты россиян

Когда-то они были достаточно состоятельными, чтобы позволить себе дорогие московские квартиры, но сейчас они потрясены экономическими трудностями, которые усугубляются геополитическим конфликтом и резким падением цен на нефть, пишет Майкл Бирнбаум в статье "Падение цен на энергоносители влечет за собой протесты россиян", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Жизненно важные для российской экономики доходы от энергоносителей иссякают, и теперь страдают многие – пенсионеры, водители грузовиков и профессионалы в Москве.

Внешнеполитические приключения России – сначала в Украине, теперь в Сирии – истощают государственные ресурсы, остается меньше денег для решения проблем внутри страны. Падение цен на энергоносители опустошило государственную казну и привело к резкому падению рубля по отношению к доллару. Из-за западных санкций банки оказались в затруднительном положении. Во время первого десятилетия пребывания Владимира Путина на посту президента России высокие доходы от продажи нефти способствовали росту среднего класса, но сейчас его состояние быстро тает.

Теперь повсюду возникают протесты, россияне жалуются на нехватку денег. Несмотря на то, что рейтинги Путина остаются заоблачными, количество россиян, которые считают, что их страна на правильном пути, резко упало с 64 процентов в июне до 45 процентов в январе, согласно данным независимого Левада-центра, но в прошлом месяце немного выросло вместе с ценами на энергоносители. Это еще один вотум недоверия, доказательство того, что пессимизм овладевает страной.

Некоторые аналитики говорят, что протесты – редкие и небольшие – перерастут в более широкий призыв к политическим изменениям. Но, по мере того, как истощаются государственные ресурсы, многие здесь говорят, что проблем может быть еще больше, если цены на нефть будут оставаться низкими в течение нескольких лет. Для некоторых, трудности уже начались, что привело к пересмотру расходов России в последние годы.

"Государство ничего не хочет делать для нас, а только для граждан Крыма, государство учредило для них специальную программу", - сказала София Пихлетова, имея в виду усилия Кремля по направлению ресурсов на бедный полуостров, захваченный у Украины в 2014 году. Пихлетова работает проект-менеджером в московской строительной компании и недавно протестовала перед отделением венгерского банка, в котором брала ипотечный кредит.

Девять лет назад, ее банк отказался предоставлять кредит в рублях, предлагая ипотеку только в швейцарских франках. Эта ставка казалось безопасной, когда рубль был надежным, но в течение последних 15 месяцев валюта резко упала. То, что она должна сейчас только по основному долгу, на 60 процентов превышает первоначальный кредит в рублях.

"В рублях, я уже заплатила все – основную сумму и проценты. Но в швейцарских франках, кажется, будто я не платила вовсе", - сказала она.

Экономическое давление вынуждает ее и ее мужа пойти на ужасную жертву, сказала она.

"Мы очень хотели ребенка", - поделилась она. "Но мы просто не можем себе его позволить".

Городской средний класс в России особенно сильно пострадал из-за кризиса, так как большая часть его расходов приходилась на импортируемые продукты питания, одежду и бытовую технику. Путешествия и учеба за границей, что когда-то было обычным явлением для среднего класса россиян, стали слишком дорогими, потому что стоимость рубля существенно снизилась. Число россиян, которые ездили за рубеж в прошлом году, упало на треть. Согласно правительственным данным, это самый резкий спад за 18 лет.

Многие из пострадавших говорят, что "купились" на обещания для среднего класса. Негласное соглашение было таким: в обмен на процветание Путин получит политическое признание. Теперь протестующие с ипотекой удивлены, что государство ничего не делает, чтобы защитить их.

"Это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям", - считает Наталия Пинишина (66 лет), которая сказала, что ипотечные платежи просто взлетели после падения рубля. "Люди обвиняют правительство, центральный банк и даже президента, к сожалению".

Социологи говорят, что экономические проблемы России затрагивают конкретные слои общества разным образом – но между этими группами нет никакой связи.

"Сейчас кризис затрагивает определенные группы, и им приходится очень тяжело", - говорит Наталья Тихонова, социолог Высшей школы экономики. Она сомневается, что недовольство станет большой проблемой для правления Кремля.

"Россияне – фаталисты, большинство из них", - сказала она.

Водители грузовиков протестуют против высоких дорожных налогов. Пенсионеры в некоторых регионах вышли на улицы, чтобы возразить против сокращения пособий. Рабочие автомобильной промышленности протестовали против неоплачиваемого отпуска и увольнений, которые начались после того, как продажи российских автомобилей в прошлом году упали на 36 процентов. В каждой отрасли, работники жалуются на задержки заработной платы, это признак того, что денежный поток замедляется до минимума. Но до сих пор ни одна из групп не объединила свои силы, чтобы выступить более широкой оппозицией политике Кремля.

Тем не менее, каждый россиянин чувствует эти трудности, когда заглядывает в холодильник. Цены на основные продукты питания – от молока до помидоров – выросли, после начала суматохи два года назад. Результат – снижение доходов третий год подряд. Это усугубляет растущий пессимизм по поводу выбранного Россией направления.

"Россия сейчас столкнулась с уникальной проблемой, беспрецедентной за два десятилетия", - сказал Михаил Дмитриев, директор московской консалтинговой фирмы "New Economic Growth" и бывший советник правительства России, предсказавший антикремлевские протесты в России в 2011 году. "Даже к 2020 году, нет гарантий, что показатели восстановятся до пиковых уровней 2013 года".

До сих пор, по его словам, многие россияне могут частично справляться с трудностями, поскольку приобрели дорогие телевизоры и новые элитные автомобили в хорошие годы. Но если цена на нефть не вырастет в течение одного-двух лет, то ситуация может выйти из-под контроля, как раз к тому времени, когда Путину предстоят перевыборы – в 2018 году, считает Дмитриев.

"Никто не знает, как такой тип экономического недовольства отразится на президентских выборах", - сказал он.

Стремясь держать ситуацию под контролем, Кремль проводит гораздо больше частных опросов общественного мнения, сообщил один из опросчиков, знакомый с планами, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить непубличные указания.

На фоне всех сложностей, протестующие с ипотекой говорят, что нуждаются в помощи государства, которое отказывается ее расширить.

В 2007 году, Гульназ Исламова, 32-летний менеджер по продажам в Москве, считала квартиру инвестицией в будущее России, но теперь она кажется ей бездонным колодцем. Когда Исламова брала кредит, ее зарплата в 45 000 рублей равнялась сумме около $ 1800, но сейчас это только $ 615. Ее долг по ипотеке стремительно вырос.

Сначала, чтобы сэкономить деньги, она исключила из своего рациона мясо, вместо него она ест капусту. Потом она исключила лекарства. Теперь она даже дважды думает, прежде чем включить свет.

"Мы отслеживаем обменный курс практически каждые пять минут. Так мы узнаем, сколько еще миллионов должны банку", - говорит Исламова.