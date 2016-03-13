Китай намерен юридически оформить права на спорные острова в Южно-Китайском море

Китай намерен учредить международный морской судебный центр, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление председателя Верховного народного суда КНР Чжоу Цяна.

"Мы должны решительно защищать национальный суверенитет Китая, морское право и другие ключевые интересы", - заявил он. Для этого предполагается улучшить работу морских судов и строить международный морской судебный центр.

Глава Верховного суда КНР не сообщил подробностей: неясно, когда судебный центр начнет работать, где он будет находиться и какие спорные ситуации будет разрешать.

Отмечается, что в Южно-Китайском море КНР претендует на ряд спорных необитаемых островов. Права на эти же акватории оспаривают Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

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Кроме того, острова архипелага имеют стратегическое значение - строительство там взлетно-посадочных полос, которым активно занимается КНР, существенно усилит позиции Пекина в регионе. В июне 2014 года Китай начал возводить в спорных акваториях искусственные острова.