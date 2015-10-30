Китай предупредил США о готовности к войне против них в Южно-Китайском море

Такое заявление сделал командующий военно-морскими силами Китая адмирал У Шеньли во время видеоконференции с американским коллегой – адмиралом Джоном Ричардсоном, пишет журналист Иван Яковина в своей публикации на "Новом времени".

"Даже незначительный вооруженный инцидент в Южно-Китайском море (ЮКМ) может спровоцировать войну между США и КНР", - подчеркнул китайский адмирал.

По его словам, это рано или поздно может произойти, если американцы не прекратят свои "провокационные действия" в акватории ЮКМ, 80% которой китайцы считают своими территориальными водами.

В подтверждение этой позиции официальная газета Народно-освободительной армии Китая вышла со статьей, в которой недвусмысленно говорилось, что "КНР не боится войны с американцами", и если они будут и дальше пытаться ее развязать, то свое получат. В чуть менее агрессивных выражениях ситуацию в ЮКМ описывали и другие китайские СМИ.

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"Надеюсь, что американская сторона дорожит хорошими отношениями между нашими флотами, которые дались нам не так-то просто. И, ценя эти отношения, будет избегать повторения подобных инцидентов в будущем", - цитирует адмирала У официальный сайт ВМС КНР.

Стоит отметить, что инцидент, возмутивший китайское руководство, произошел 27 октября у островов Спратли в юго-восточной части акватории ЮКМ. Американский эсминец "Лассен" демонстративно прошел менее чем в 12 морских милях от одного из рифов, ускоренно превращаемых китайцами в обитаемые острова по всему периметру ЮКМ.

С точки зрения Пекина, американский боевой корабль вторгся в китайские территориальные воды, нарушив тем самым его суверенитет, подчеркивает журналист.

В свою очередь в Вашингтоне на это ответили, что поскольку острова – искусственные, то ни о каком суверенитете речи быть не может. В США считают, что эти сооружения по своей природе сродни буровым платформам, которые не могут считаться островными территориями того или иного государства.

В этих условиях 29 октября министерство обороны КНР выступило с крайне жестким предостережением в отношении США. "Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для предотвращения любых вторжений в наше воздушное пространство и территориальные воды", - заявил полковник Ян Юйцзюнь – официальный представитель Минобороны.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил: "Мы не претендуем ни на чью территорию и не собираемся нарушать чей-то суверенитет. В этом случае мы просто придерживаемся принципа, постулирующего, что американские самолеты и корабли имеют право ходить и летать там, где позволяет статус международных вод".

Яковина считает, что в этой ситуации вполне возможным становится сценарий, несколько лет назад реализованный над Восточно-Китайским морем, которое Пекин также считает своим. Там была введена китайская "зона идентификации воздушных судов", которую США, Япония и Южная Корея не признали. Их военные самолеты летают там, как и прежде, не обращая внимания на КНР, но гражданские самолеты, влетая в эту зону, оповещают о себе китайских диспетчеров.

Пока всех такое положение вещей устраивает, хотя китайцы, конечно, хотели бы добиться оповещения о себе и от иностранных военных самолетов, подытожил журналист.