Китай обвинили в размещении ракет на спорных островах в Южно-Китайском море

Минобороны Тайваня призвало все стороны к сотрудничеству с целью защитить мир и стабильность в Южно-Китайском море, передает ZN.UA.

В Тайване отмечает, что китайские ракеты размещены на острове Вуди, и сообщает о намерении пристально следить за дальнейшим развитием ситуации.

Через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью. На различные территории в этом районе, кроме Китая, претендуют входящие Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

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Ранее в Пентагоне заявили, что США не ищут конфликта с Китаем, но его действия в спорных водах Южно-Китайского моря ведут к самоизоляции, и подталкивают другие государства искать помощи со стороны Вашингтона.