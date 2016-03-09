Жители Юго-Восточной Азии наблюдали полное солнечное затмение (фото, видео)

09:13, 09 марта 2016
Мир
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В ночь с 8 на 9 марта жители Юго-Восточной Азии наблюдали полное солнечное затмение.

REUTERS

Луна начала заслонять солнечный диск в 6:19 утра (1:19 по Киеву) и закрыла его полностью примерно через час, сообщает Русская служба Би-би-си.

Частичное затмение можно было наблюдать на островах Суматра и Калимантан.

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Чтобы посмотреть затмение, на запад Индонезии приехали около 10 тысяч зарубежных туристов. В честь затмения устроили фестиваль с живой музыкой, мероприятия проводились по всему западу страны.

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