Жители Юго-Восточной Азии наблюдали полное солнечное затмение (фото, видео)
09:13, 09 марта 2016Мир
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В ночь с 8 на 9 марта жители Юго-Восточной Азии наблюдали полное солнечное затмение.
REUTERS
Луна начала заслонять солнечный диск в 6:19 утра (1:19 по Киеву) и закрыла его полностью примерно через час, сообщает Русская служба Би-би-си.
Частичное затмение можно было наблюдать на островах Суматра и Калимантан.
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Wow, a total solar #eclipse2016! See the moon pass directly in front of the sun. It happened at 8:38 to 8:42 pm ET. https://t.co/qK6O4xppbn— NASA (@NASA) 9 Березень 2016
Чтобы посмотреть затмение, на запад Индонезии приехали около 10 тысяч зарубежных туристов. В честь затмения устроили фестиваль с живой музыкой, мероприятия проводились по всему западу страны.
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