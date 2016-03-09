Жители Юго-Восточной Азии наблюдали полное солнечное затмение (фото, видео)

Луна начала заслонять солнечный диск в 6:19 утра (1:19 по Киеву) и закрыла его полностью примерно через час, сообщает Русская служба Би-би-си.

Частичное затмение можно было наблюдать на островах Суматра и Калимантан.

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Wow, a total solar #eclipse2016! See the moon pass directly in front of the sun. It happened at 8:38 to 8:42 pm ET. https://t.co/qK6O4xppbn — NASA (@NASA) 9 Березень 2016

Чтобы посмотреть затмение, на запад Индонезии приехали около 10 тысяч зарубежных туристов. В честь затмения устроили фестиваль с живой музыкой, мероприятия проводились по всему западу страны.