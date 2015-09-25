В ночь на понедельник жители Земли смогут наблюдать "кровавую" Луну

Такое явление, как отмечают планетологи, бывает раз в поколение, пишет "Моя планета".

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Суперлуние - астрономическое явление, при котором полная Луна подходит максимально близко к Земле, достигая на своей орбите так называемой точки перигея. В этот момент спутник примерно на 50 000 км ближе к нашей планете, чем в апогее - наиболее удаленной точке своей орбиты. В момент суперлуния небесное тело становится визуально больше примерно на 14%.

При этом в ночь на понедельник Луна также окрасится в красный цвет - из-за тени, которую отбросит на нее Земля. "Кровавая" Луна уже вызвала панику среди некоторых слоев населения, верящих, что это предзнаменование конца света. Однако представитель NASA, заместитель научного руководителя зонда LRO Ной Петро объяснил, что бояться нечего. Это астрономическое явление происходит раз в поколение: в прошлый раз "кровавая" супер-Луна появлялась на небосклоне в 1982 году, а в будущем появится в 2033-м.

"Этот феномен не должен вызывать какого-то беспокойства у землян. Единственная неприятная вещь, которая может с вами произойти, - боли в шее утром, которые вы заработаете, всю ночь глядя на Луну", - отметил Ной Петро.

Согласно данным NASA, "кровавую" супер-Луну можно будет увидеть в западных регионах России, Северной и Южной Америках, Европе, Западной Азии и восточной части Океании. Восход спутника произойдет в 03:11 по киевскому времени. Полностью красной Луна станет около 5 утра.

Жители разных уголков Земли готовятся к наблюдению за астрономической редкостью. Так, ведущее китайское туристическое агентство Ctrip предлагает своим клиентам специальные перелеты с видом на "кровавую" супер-Луну.

Это не первое супрелуние в 2015 году. В прошлый раз астрономическое явление произошло 29 августа, однако тогда оно не совпало с лунным затмением, а потому спутник не окрашивался в красные тона.