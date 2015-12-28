Пентагон опровергает информацию о поимке одного из главарей ИГИЛ
20:34, 28 декабря 2015Мир
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Пентагон назвал слухами информацию о поимке одного из главарей группировки "Исламское государство" Абу Омара аш-Шишани американским спецназом.
REUTERS
Об этом заявил представитель пресс-службы министерства обороны США, сообщает ТАСС.
"Насколько нам известно, эти сообщения (о поимке боевика - УНИАН) - обычные слухи", - отметил он.
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Ранее информагентство Эйн сообщило, что силы американского спецназа в результате спецоперации в иракской провинции Киркук схватили террориста по прозвищу Абу Омар аш-Шишани, одного из главарей группировки "Исламское государство" (ИГ).
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