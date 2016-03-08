В порту Тель-Авива нападавший убил одного и ранил 9 человек

Медики заявляют, что пятеро выживших получили серьезные ранения, передает Би-би-си. Нападавший был убит полицейскими.

Читайте такжеПремьер Израиля предлагает построить забор вдоль всей границыПо словам представителей полиции, сначала он атаковал трех человек на набережной, популярной туристической зоне города, а потом вошел в ресторан и ранил еще четверых.

Ранее во вторник сообщалось о гибели трех палестинцев, которые напали на израильтян. При этом ранения получили двое полицейских.

Начиная с октября, в результате нападений погибли 183 палестинца и 28 израильтян. Как утверждают власти Израиля, большинство палестинцев были убиты либо непосредственно во время нападения, либо потому, что представляли опасность и планировали атаковать: у них с собой был нож, ружье или они пытались сбить прохожих на машине. Кроме того, некоторые палестинцы, как сообщается, были убиты во время протестов и стычек на демонстрациях.