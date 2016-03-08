Меркель допустила установление контингентов и для мигрантов из Ирака

Такое мнение высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает украинская редакция "Немецкой волны". Согласованы с Турцией нормы в отношении сирийских беженцев можно было бы распространить и на выходцев из других стран, прежде всего иракцев, заявила Ангела Меркель в интервью Südwestrundfunk.

Читайте такжеВ ООН критикуют условия соглашения между Евросоюзом и Турцией по вопросам мигрантов "По иракцев мы должны еще раз все обдумать, здесь мы тоже смогли бы продвинуться в направлении (установки. - Ред.) контингентов", - отметила Ангела Меркель. Речь идет о договоренности с Турцией о переселении в ЕС сирийских мигрантов, в то время как тех, кто попытается нелегально попасть в Европу, возвращать в Турцию.

Предоставление возможности мигрантам легально попасть в Европу, по мнению Ангелы Меркель, должно ударить по нелегальным перевозчикам людей.

По ее словам, Европа продвинулась вперед в вопросе поиска совместного европейского решения в кризисе мигрантов. ЕС сделал "важный шаг вперед", подчеркнула канцлер. Мол, все согласились с необходимостью лучшей защиты внешних границ, борьбы с нелегальной миграцией, все одобрили операцию НАТО в Эгейском море и все приветствовали новые договоренности.

Увеличение финансовой помощи Турции Ангела Меркель назвала "приемлемым". До встречи на следующей неделе еще следует согласовать "отдельные нюансы", отметила канцлер.