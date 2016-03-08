В Калифорнии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие (фото)

По данным местной железнодорожной службы, авария произошла в 22:46 понедельника по местному времени в округе Аламеда, сообщает во вторник, 8 марта, РБК со ссылкой на телеканал AВC.

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Согласно сообщению, несколько человек получили травмы. Другие обстоятельства инцидента не приводятся.

Отмечается, что это не первая авария на железной дороге в Калифорнии за последний месяц. В городе Сан-Фернандо 22 февраля пассажирский поезд врезался в автомобиль, который въехал на пути и заглох. В автомобиле никого не было, когда в него въехал поезд. Водитель автомобиля вышел из него до того, как произошла авария. Однако 33 пассажира поезда были доставлены в больницу с незначительными травмами, сообщал представитель пожарного департамента.