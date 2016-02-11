Число погибших при лобовом столкновении поездов в Германии достигло 11

Лобовое столкновение произошло близ курортного городка Бад-Айблинг в 60 км к юго-востоку от Мюнхена. Сотни пассажиров получили травмы.

Один из поездов сошел в результате крушения с рельсов, несколько его вагонов перевернулось, передает Русская служба ВВС.

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По словам министра транспорта, оба состава шли со скоростью примерно 100 км/час.

По официальным данным, машинисты обоих составов не видели друг друга, так как столкновение произошло на повороте.

Причина столкновения составов пока неизвестна. По словам представителей полиции, это крупнейшее подобное происшествие в Баварии за многие годы.