Число погибших при лобовом столкновении поездов в Германии достигло 11
22:14, 11 февраля 2016Мир
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В Германии скончался еще один человек, пострадавший во вторник в результате столкновения двух поездов в Баварии. Таким образом число погибших увеличилось до 11 человек.
REUTERS
Лобовое столкновение произошло близ курортного городка Бад-Айблинг в 60 км к юго-востоку от Мюнхена. Сотни пассажиров получили травмы.
Один из поездов сошел в результате крушения с рельсов, несколько его вагонов перевернулось, передает Русская служба ВВС.
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По словам министра транспорта, оба состава шли со скоростью примерно 100 км/час.
По официальным данным, машинисты обоих составов не видели друг друга, так как столкновение произошло на повороте.
Причина столкновения составов пока неизвестна. По словам представителей полиции, это крупнейшее подобное происшествие в Баварии за многие годы.
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