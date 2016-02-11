Число погибших при лобовом столкновении поездов в Германии достигло 11

22:14, 11 февраля 2016
Мир
442 0

В Германии скончался еще один человек, пострадавший во вторник в результате столкновения двух поездов в Баварии. Таким образом число погибших увеличилось до 11 человек.

REUTERS

Лобовое столкновение произошло близ курортного городка Бад-Айблинг в 60 км к юго-востоку от Мюнхена. Сотни пассажиров получили травмы.

Один из поездов сошел в результате крушения с рельсов, несколько его вагонов перевернулось, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ Германии назвали вероятную причину столкновения двух пассажирских поездов

По словам министра транспорта, оба состава шли со скоростью примерно 100 км/час.

По официальным данным, машинисты обоих составов не видели друг друга, так как столкновение произошло на повороте.

Причина столкновения составов пока неизвестна. По словам представителей полиции, это крупнейшее подобное происшествие в Баварии за многие годы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter