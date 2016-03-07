РФ намерена провести ракетные испытания в Арктике

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники, передает RNS.

Издание уточняет, что не обладает информацией о том, какие именно подлодки проведут испытание. Речь идет о подводных лодках типа «Борей» - испытания проведут либо АПЛ «Юрий Долгорукий», либо «Владимир Мономах».

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Обе лодки 170 метров в длину, в них может находится 100 членов экипажа. Издание отмечает, что подводные лодки могут выпустить до 16 ракет одновременно. Ракеты запускаются под водой на максимальной глубине 65 метров и со скоростью до 15 узлов.

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