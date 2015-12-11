Россия завершила строительство четырех военных баз на территории Арктики

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Газета.ру».

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«На островах Северного Ледовитого океана завершено обустройство четырех военных баз, начато строительство городка на острове Земля Александры, возводятся военные объекты на островах Котельный, Врангеля, Средний, Новая Земля, мысе Шмидта», - сказал он.

Ранее сообщалось, что более 400 объектов военной инфраструктуры намерены достроить в Арктике российские власти к концу 2015 года.