КНДР вновь угрожает США и Южной Корее наступлением войск и ядерным ударом

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны на своем сайте, передает 112 Украина.

В заявлении национальной комиссия по обороне КНДР говорится, что "враги в лице США и их марионеток" из Сеула планируют совместные учения Key Resolve и Foal Eagle, которые на деле, по мнению Пхеньяна, являются частью "трижды проклятого" плана по уничтожению руководства страны.

Читайте такжеСША прокомментировали угрозы КНДР о приведении в готовность ядерного оружия

Там также указано, что "армия и народ КНДР запустят всеобщее наступление" для того, чтобы противостоять США и другим странам в их "стремлении к ядерной катастрофе" в Северной Корее.

Северокорейские военные заявляют, что "упреждающий ядерный удар правосудия" будет нанесен согласно специальному указу командования армии страны.

Читайте такжеКНДР угрожает нанести удар по Южной Корее и США в случае проведения совместных маневров

Читайте такжесовместные военные учения