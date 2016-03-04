Грузия рассчитывает на введение безвизового режима с ЕС до июля

Об этом сказал глава грузинского министерства иностранных дел Михаил Джанелидзе, передают Новости-Грузия. Согласно отчету Еврокомиссии от 18 декабря 2015 года, Грузия выполнила требования в соответствии с европейскими и международными стандартами.

Читайте такжеЕС намерен предоставить Украине безвизовый режим одновременно с Грузией – СМИ

«Мы надеемся, что не только в этом году, но и в первой половине года, мы станем свидетелями окончательного решения о безвизовом режиме», - сказал Михаил Джанелидзе.

Политическая ассоциация и экономическая интеграция Грузии и ЕС началась в 2008 года, после создания программы Восточное партнерство, которая предусматривает сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Беларусью,Украиной, Грузией и Молдовой. Последние три страны в 2014 году подписали Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.