Еврокомиссия может снова объединить отмену виз для Украины и Грузии - СМИ

Об этом говорится в статье "Разделение "безвизовой заявки" Украины и Грузии. Что это означает на практике", передает "Европейская правда".

По процедурам Евросоюза, "заявка" Еврокомиссии должна пройти длительную процедуру согласования – и между странами-членами Евросоюза, и на уровне Европарламента.

Процедура прохождения "безвизовой заявки" в органах ЕС занимает не меньше месяца. Таким образом, грузинская заявка будет готова для утверждения Советом ЕС не ранее, чем в конце марта.

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По стандартам ЕС – если нет чрезвычайных обстоятельств – решение об отмене виз в Евросоюзе утверждает Совет ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности.

Этот орган собирается на заседание раз в квартал. Ближайшее его заседание – 10-11 марта. Следующее – 9-10 июня. На мартовское заседание Грузия не успевает, а на июньском к Грузии должна присоединиться и Украина, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, по данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, решение Еврокомиссии об отмене виз для украинцев откладывается.

"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который состоится в Нидерландах 6 апреля", - сообщил он.

В свою очередь в Европейской комиссии не комментируют информации относительно того, что предложение отменить визы для украинцев отложено до референдума в Нидерландах.