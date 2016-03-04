Генсек: Миротворцам ООН выдвинули 69 обвинений в сексуальном насилии

Треть этих обвинений касается миссии миротворцев ООН в Центральноафриканской республике.

При этом, как подчеркивается в отчете, количество таких обвинений в 2014 году было меньше – 52, пишет Русская служба ВВС.

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В докладе также сообщается, что обвинения выдвигаются против служащих военных миротворческих миссий, международной полиции и добровольцев в 10 различных миссиях.

Представители ООН сообщают, что впервые будут обнародованы названия всех стран, миротворцы которых обвиняются в сексуальных преступлениях.

Также отмечается, что теперь будет создана база ДНК всех служащих миротворческих сил.